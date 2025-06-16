В Тель-Авиве из-за иранской ракеты пострадало посольство США

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на пятницу, 13 июня. Иерусалим начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».