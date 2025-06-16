В Тель-Авиве из-за иранской ракеты пострадало посольство США

Посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате взрыва поблизости иранской ракеты. Об этом сообщил американский посол Майк Хакаби.
По его словам, никто из персонала не пострадал.
Израильский новостной сайт Ynet ранее проинформировал, что рядом с территорией комплекса посольства Соединенных Штатов упала одна ракета. При этом не уточнялось, о ракете какой страны идет речь.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на пятницу, 13 июня. Иерусалим начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой наносит удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение соглашения между двумя средневосточными странами.