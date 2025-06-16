Семь машин и светофор сбил пьяный водитель грузовика в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, первая авария произошла на улице 2-я Новосибирская. Водитель грузовика сначала наехал на «Мазду СХ-5», а затем на «Ладу».
После аварии он не остановился. На перекрестке улицы Московской и переулка Рижского грузовик врезался в автомобиль «Чери». Далее возле дома № 218б на Московской «Фотон» сбил «ВАЗ-2112», «Тойоту» и два автомобиля марки Hyundai. Кроме этого сбил светофор и дорожный знак.
Грузовик остановился только спустя 100 метров после последнего ДТП. В результате действий водителя пострадала 6-месячная девочка, которая была в «Тойоте». Ее с травмой головы доставили в больницу № 9.
За рулем «Фотона» был житель Пермского края. Его стаж вождения составляет 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 6 раз. В момент ДТП был пьян — 0,852 мг/л алкоголя на литр вдыхаемого воздуха.
По словам водителя, он выпил бутылку пива и был в стрессовом состоянии из-за семейного конфликта.
«Госавтоинспекция напоминает: какие бы личные обстоятельства ни складывались, управление транспортом в состоянии опьянения остается опасным деянием, которое может привести к необратимым последствиям», — добавили в ведомстве.