Семь машин и светофор сбил пьяный водитель грузовика в Екатеринбурге

После аварии он не остановился. На перекрестке улицы Московской и переулка Рижского грузовик врезался в автомобиль «Чери». Далее возле дома № 218б на Московской «Фотон» сбил «ВАЗ-2112», «Тойоту» и два автомобиля марки Hyundai. Кроме этого сбил светофор и дорожный знак.