Медведь столкнул в ущелье туриста, искавшего путь к обломкам старого самолёта

Христос Ставрианидис вместе с другом Димитрисом Киороглу и его верным псом двигались по лесной тропе, когда из чащи внезапно выскочил хищник. Медведь бросился на Киороглу, но собака, проявив отвагу, отвлекла зверя, дав Димитрису ценное мгновение для применения перцового спрея.
Перец не понравился мишке, из-за чего он разъярённый переключился на Ставрианидиса, столкнул беднягу в ущелье и убежал. Пострадавшего доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.
Эксперты природоохранной организации Arcturos подчеркивают: действия медведя были оборонительными, а не агрессивными, вероятно, он почувствовал угрозу. Сам Ставрианидис стремился открыть публичный доступ к месту падения греческого военного самолёта семидесятилетней давности, прокладывая к нему удобную тропу.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Словении медведь набросился на женщину, гуляющую с собакой по окраине леса. Косолапый выскочил на неё и потрепал, но убивать до конца не стал, вернувшись обратно в любимую чащу.