Чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП с грузовиками под Уфой

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 16 июня под Уфой, погиб 40-летний Николай Красников, многократный чемпион мира по ледовому спидвею. Об этом сообщила администрация города Шадринска в своём Telegram-канале.
«Сегодня, в результате столкновения с грузовыми автомобилями “ГАЗель” и Sitrak, погиб заслуженный мастер спорта России, 20-кратный чемпион мира в личном и командном зачёте Николай Олегович Красников», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что Красников был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для многих молодых гонщиков. В спортивном сообществе его называли человеком-легендой, который внёс значительный вклад в развитие ледового спидвея в России.
Ранее стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла байкер Ангелина Мазонакис, известная в мотосообществе как Ангел.