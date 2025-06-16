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Чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП с грузовиками под Уфой

Чемпион мира по мотогонкам на льду, уфимский мотогонщик Николай Красников погиб в ДТП.

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Источник: Аргументы и факты

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 16 июня под Уфой, погиб 40-летний Николай Красников, многократный чемпион мира по ледовому спидвею. Об этом сообщила администрация города Шадринска в своём Telegram-канале.

«Сегодня, в результате столкновения с грузовыми автомобилями “ГАЗель” и Sitrak, погиб заслуженный мастер спорта России, 20-кратный чемпион мира в личном и командном зачёте Николай Олегович Красников», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что Красников был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для многих молодых гонщиков. В спортивном сообществе его называли человеком-легендой, который внёс значительный вклад в развитие ледового спидвея в России.

Ранее стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла байкер Ангелина Мазонакис, известная в мотосообществе как Ангел.