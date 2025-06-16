Подрядчик дал показания в суде по делу экс-министра Пивкина

Сейчас допрашивают свидетелей, в том числе представителей компании «Амонд». Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из участников процесса, со слов некоторых свидетелей, и после ареста Пивкина заключали контракт с «Дориссой» на таких же условиях (это было в декабре 2024 года). Также они говорят, что вели переговоры два месяца, ездили к Сафиной трижды, торговались и согласовали 8% генподрядного вознаграждения, а не 10, как якобы Сафина изначально хотела. Следующее заседание должно состояться 17 июня, должны допросить несколько оставшихся свидетелей.