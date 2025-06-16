«США — соучастники агрессии»: президент Ирана обвинил Вашингтон в ударах Израиля

Пезешкиан заявил, что ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана лежит на США.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил ответственность за израильскую агрессию на США, обвинив Вашингтон в нарушении международного права. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед парламентом страны.
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«Америка вопреки всем нормам международных прав позволяет Израилю допустить агрессию и падение нашей страны», — заявил Пезешкиан. Его слова передает ТАСС.
Как отметил иранский лидер, действия США создали условия для нападения Израиля на Иран. Пезешкиан подчеркнул, что Иран не начинал военных действий и не стремился к эскалации конфликта. «Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это», — отметил он.
Ранее в Иране был одобрен договор о всестороннем стратегическом партнерстве с Россией. Документ был передан на рассмотрение президенту страны Масуду Пезешкиану председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. В соответствии с условиями соглашения, Иран и Россия намерены активно развивать и углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу безопасности и обороны. Кроме того, стороны выразили готовность к тесной координации действий как на региональном, так и на международном уровне в рамках долгосрочного партнерства.