«США — соучастники агрессии»: президент Ирана обвинил Вашингтон в ударах Израиля

Ранее в Иране был одобрен договор о всестороннем стратегическом партнерстве с Россией. Документ был передан на рассмотрение президенту страны Масуду Пезешкиану председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. В соответствии с условиями соглашения, Иран и Россия намерены активно развивать и углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу безопасности и обороны. Кроме того, стороны выразили готовность к тесной координации действий как на региональном, так и на международном уровне в рамках долгосрочного партнерства.