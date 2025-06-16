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Увеличилось число пострадавших в ДТП под Владимиром

Во Владимирской области в ДТП с четырьмя авто пострадали девять человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

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Три человека погибли, заявили в МЧС.

Во Владимирской области в ДТП с четырьмя авто пострадали девять человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

«Число пострадавших при столкновении четырех транспортных средств во Владимирской области увеличилось до девяти», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального МЧС. Во Владимирской области на трассе М7 столкнулись четыре транспортных средства — две легковушки, минивэн и автобус «Чебоксары-Москва».

По уточненным данным МЧС, трое погибли. Большинство жертв находились в минивэне, также пострадали водители легковых автомобилей. Пассажиры автобуса не пострадали.