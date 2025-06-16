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Более 8 кг героина изъяли при задержании этнической ОПГ в Приморье

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли деятельность организованной преступной группы, пытавшейся реализовать крупную партию героина массой 8,5 кг.

Как создавалась новая Россия

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли деятельность организованной преступной группы, пытавшейся реализовать крупную партию героина массой 8,5 кг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наркотики поставлялись из центральных регионов России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Все подозреваемые заключены под стражу.

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, причастной к покушению на незаконный сбыт более 8,5 кг наркотического средства — героина», — рассказали в пресс-службе.

По данным ТАСС, в отношении некоторых членов группы, недавно получивших российское гражданство, после вынесения приговора будет инициирована процедура его лишения. Основанием послужит совершение тяжкого преступления в сфере наркооборота.

Ранее сообщалось, что в Хакасии пенсионер разместил в соцсети более 30 публикаций, оскорбляющих чувства верующих.