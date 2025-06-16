Более 8 кг героина изъяли при задержании этнической ОПГ в Приморье

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пресекли деятельность организованной преступной группы, пытавшейся реализовать крупную партию героина массой 8,5 кг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, наркотики поставлялись из центральных регионов России.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Все подозреваемые заключены под стражу.
«УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, причастной к покушению на незаконный сбыт более 8,5 кг наркотического средства — героина», — рассказали в пресс-службе.
По данным ТАСС, в отношении некоторых членов группы, недавно получивших российское гражданство, после вынесения приговора будет инициирована процедура его лишения. Основанием послужит совершение тяжкого преступления в сфере наркооборота.
Ранее сообщалось, что в Хакасии пенсионер разместил в соцсети более 30 публикаций, оскорбляющих чувства верующих.