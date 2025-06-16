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В Алматы вспыхнул крупный пожар

В Алматы произошел пожар в цехе по производству хлебобулочных изделий. Сотрудники городского департамента по чрезвычайным ситуациям локализовали возгорание практически за полчаса, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/112almaty_tjd

Согласно информации, в 09:17 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу на вызов о возгорании по адресу: ул. Халиуллина (Медеуский район).

На месте происшествия первые расчеты были уже через 5 минут. Установлено горение кровли одноэтажного здания цеха по производству хлебобулочных изделий. Здание — отдельностоящее, угрозы распространению огня не возникло. Принятыми оперативными мерами локализация по пожару достигнута за 37 минут (в 09:59) на площади 260 кв. м.

Пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара нет.