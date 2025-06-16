В Алматы вспыхнул крупный пожар

На месте происшествия первые расчеты были уже через 5 минут. Установлено горение кровли одноэтажного здания цеха по производству хлебобулочных изделий. Здание — отдельностоящее, угрозы распространению огня не возникло. Принятыми оперативными мерами локализация по пожару достигнута за 37 минут (в 09:59) на площади 260 кв. м.