В Алматы вспыхнул крупный пожар

Согласно информации, в 09:17 силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу на вызов о возгорании по адресу: ул. Халиуллина (Медеуский район).
На месте происшествия первые расчеты были уже через 5 минут. Установлено горение кровли одноэтажного здания цеха по производству хлебобулочных изделий. Здание — отдельностоящее, угрозы распространению огня не возникло. Принятыми оперативными мерами локализация по пожару достигнута за 37 минут (в 09:59) на площади 260 кв. м.
В ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара нет.