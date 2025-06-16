Консьерж забил до смерти коллегу в элитном доме в центре Москвы

Как стало известно «МК», конфликт произошел еще 3 мая на подземной парковке жилого дома бизнеса-класса на Погодинской улице. В ходе драки 42-летний консьерж из Брянской области причинил тяжелые травмы коллеге, 41-летнему жителю Донецкой народной республики. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где спустя полтора месяца скончался. Подозреваемый задержан.