В Самаре компания задолжала инженеру 83 тысячи рублей

Фирма занимается строительно-монтажными работами. Деньги не переводила после увольнения специалиста. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Мужчина недополучил средства после ухода. Речь идет о зарплате за несколько месяцев, компенсации за неиспользованный отпуск и выходном пособии. Пострадавший решил проблему через суд.
Ведомство обязало предприятие перевести деньги. Материалы передали приставам Красноглинского района. Руководству организации напомнили об установленных сроках исполнения. Также предупредили об уголовной ответственности.
В итоге компаний рассчиталась с бывшим сотрудником. До этого приставы Самарской области взыскали уголовный штраф за незаконную продажу табака.
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