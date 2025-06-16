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Ребёнок получил травмы в ДТП с грузовиком под Владивостоком

ГАИ проводит проверку, назначены экспертизы.

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Источник: PrimaMedia.ru

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 9-м километре трассы Владивосток — Артём (в районе бухты Лазурной). В происшествии пострадал ребёнок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, 41-летний водитель Honda Stepwgn при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся грузовиком Mazda Titan.

В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний пассажир минивэна. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

На водителя Honda составлены административные материалы по статьям 12.24 и 12.14 КоАП РФ. Полиция проводит проверку, назначены необходимые экспертизы.