Ребёнок получил травмы в ДТП с грузовиком под Владивостоком

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 9-м километре трассы Владивосток — Артём (в районе бухты Лазурной). В происшествии пострадал ребёнок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, 41-летний водитель Honda Stepwgn при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутно движущимся грузовиком Mazda Titan.
В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний пассажир минивэна. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
На водителя Honda составлены административные материалы по статьям 12.24 и 12.14 КоАП РФ. Полиция проводит проверку, назначены необходимые экспертизы.