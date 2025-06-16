В ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников. Фото

Авария произошла под Уфой 16 июня.
В ДТП 16 июня в возрасте 40 лет трагически погиб Николай Красников, многократный чемпион мира по ледовому спидвею и уроженец Шадринска (Курганская область). Авария произошла под Уфой. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.
«Сегодня под Уфой спортсмен за рулем своего легкового автомобиля столкнулся со встречными грузовиками “ГАЗель” и Sitrak. Заслуженный мастер спорта России, 20-тикратный чемпион мира в личном и командном зачетах Николай Олегович Красников от полученных травм скончался», — пишет ведомство.
В администрации отметили, что Красников был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для многих молодых гонщиков. В спортивном сообществе города его называют человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие ледового спидвея в России. Коллеги и жители города выражают соболезнования семье погибшего спортсмена.
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