В ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников. Фото

В администрации отметили, что Красников был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для многих молодых гонщиков. В спортивном сообществе города его называют человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие ледового спидвея в России. Коллеги и жители города выражают соболезнования семье погибшего спортсмена.