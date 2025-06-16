Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников. Фото

В ДТП 16 июня в возрасте 40 лет трагически погиб Николай Красников, многократный чемпион мира по ледовому спидвею и уроженец Шадринска (Курганская область). Авария произошла под Уфой. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.

Как создавалась новая Россия

Авария произошла под Уфой 16 июня.

В ДТП 16 июня в возрасте 40 лет трагически погиб Николай Красников, многократный чемпион мира по ледовому спидвею и уроженец Шадринска (Курганская область). Авария произошла под Уфой. Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.

«Сегодня под Уфой спортсмен за рулем своего легкового автомобиля столкнулся со встречными грузовиками “ГАЗель” и Sitrak. Заслуженный мастер спорта России, 20-тикратный чемпион мира в личном и командном зачетах Николай Олегович Красников от полученных травм скончался», — пишет ведомство.

В администрации отметили, что Красников был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для многих молодых гонщиков. В спортивном сообществе города его называют человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие ледового спидвея в России. Коллеги и жители города выражают соболезнования семье погибшего спортсмена.

В ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников tg-канал ШАДРИНСК. ОФИЦИАЛЬНОВ ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников tg-канал ШАДРИНСК. ОФИЦИАЛЬНОВ ДТП погиб шадринский 20-тикратный чемпион мира по спидвею Николай Красников tg-канал ШАДРИНСК. ОФИЦИАЛЬНО.