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Россия не может быть посредником: Макрон отверг идею Трампа о роли Путина в конфликте между Израилем и Ираном

Глава Франции Эмманюэль Макрон отверг предложение о посредничестве президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом французский лидер сообщил во время своего визита в Гренландию.

Как создавалась новая Россия

Макрон не согласился с идеей, согласно которой Путин выступит посредником в конфликте Израиля и Ирана.

Глава Франции Эмманюэль Макрон отверг предложение о посредничестве президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом французский лидер сообщил во время своего визита в Гренландию.

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«Я не верю, что Россия, которая вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом быть посредником», — заявил Макрон. Его слова передает Le Figaro.

Ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным рассказал, что российский лидер выразил готовность стать посредником между Израилем и Ираном. Трамп также допустил возможность вмешательства Вашингтона в ситуацию, если переговоры с участием России не приведут к результату.