Вернувшиеся с Украины эстонские наемники готовят соотечественников к новым конфликтам

Эстонские наемники рассказывают о новом опыте ведения боевых действий.
Вернувшиеся с Украины эстонские наемники, сражавшиеся за ВСУ, обучают операторов дронов на родине. Об этом сообщает ERR.
«Эстонские наемники на родине обучают операторов дронов», — говорится в материале издания. Там добавили, что в ходе тренировок акцентируется внимание на том, что важно адаптироваться к современным боевым условиям. Инструктор Макс отметил, что их опыт необходим для подготовки к будущим конфликтам.
В ходе обучения операторы дронов работают на автономных позициях. Это позволяет им имитировать фронтовые условия на протяжении нескольких дней, заключили в материале.