Вернувшиеся с Украины эстонские наемники готовят соотечественников к новым конфликтам

«Эстонские наемники на родине обучают операторов дронов», — говорится в материале издания. Там добавили, что в ходе тренировок акцентируется внимание на том, что важно адаптироваться к современным боевым условиям. Инструктор Макс отметил, что их опыт необходим для подготовки к будущим конфликтам.