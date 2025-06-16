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Вернувшиеся с Украины эстонские наемники готовят соотечественников к новым конфликтам

Вернувшиеся с Украины эстонские наемники, сражавшиеся за ВСУ, обучают операторов дронов на родине. Об этом сообщает ERR.

Как создавалась новая Россия

Эстонские наемники рассказывают о новом опыте ведения боевых действий.

Вернувшиеся с Украины эстонские наемники, сражавшиеся за ВСУ, обучают операторов дронов на родине. Об этом сообщает ERR.

«Эстонские наемники на родине обучают операторов дронов», — говорится в материале издания. Там добавили, что в ходе тренировок акцентируется внимание на том, что важно адаптироваться к современным боевым условиям. Инструктор Макс отметил, что их опыт необходим для подготовки к будущим конфликтам.

В ходе обучения операторы дронов работают на автономных позициях. Это позволяет им имитировать фронтовые условия на протяжении нескольких дней, заключили в материале.