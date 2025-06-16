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В Башкирии трехлетний мальчик напоролся глазом на нож

Мальчик наткнулся на нож, который держал в руках, и повредил веко.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Трехлетний ребенок попал в больницу Нефтекамска в открытой рано века. Мальчик упал и наткнулся на лезвие ножа, который был у него в руках.

Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, на помощь малышу в Нефтекамск из Уфы вылетели офтальмолог-хирург, нейрохирург и реаниматолог, которые прооперировали мальчика на месте.

Сейчас малыш находится в реанимации в РДКБ, куда его перевели накануне.

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