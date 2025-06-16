Двое самарцев украли у пенсионерки накопления на операцию

В Самаре двое местных жителей украли у пенсионерки 98 тысяч рублей. Они убедили ее в необходимости поверить электрические счетчики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«27-летний и 25-летний парни раньше работали в организации, предоставляющей услуги по ремонту бытовой техники. В 2024 году молодые люди решили незаконно воспользоваться клиентской базой бывшего работодателя», — рассказали в пресс-службе.
В назначенный день они приехали в квартиру пожилой женщины. Пока один из них разговаривал с ней, второй якобы для проверки розеток прошел на кухню. Там на столе была коробка с деньгами, их и забрал лже-работник.
После ухода мужчин женщина заметила пропажу отложенных на операцию денег и обратилась в полицию. В течение суток полицейские нашли и задержали молодых людей. Они извинились перед пенсионеркой и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд.