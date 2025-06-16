Красноярец погиб, упав со скалы в Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС оперативно выехали на место происшествия для эвакуации тела мужчины. Как сообщает МЧС по Карачаево-Черкесии, операция проходила в сложных условиях высокогорья, включая темное время суток. В ней приняли участие 16 спасателей и три единицы техники, а также специалисты Пограничного управления ФСБ России по республике.