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Красноярец погиб, упав со скалы в Карачаево-Черкесии

38-летний житель Красноярска стал жертвой несчастного случая во время соревнований по трейловому бегу в Карачаево-Черкесии.

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38-летний житель Красноярска стал жертвой несчастного случая во время соревнований по трейловому бегу в Карачаево-Черкесии.

По информации телеграм-канала Mash Gor, трагедия произошла в Алибекском ущелье, когда участник забега сорвался с обрыва и погиб на месте.

Спасатели МЧС оперативно выехали на место происшествия для эвакуации тела мужчины. Как сообщает МЧС по Карачаево-Черкесии, операция проходила в сложных условиях высокогорья, включая темное время суток. В ней приняли участие 16 спасателей и три единицы техники, а также специалисты Пограничного управления ФСБ России по республике.

После инцидента организаторы соревнований сообщили в социальных сетях о приостановке гонки К100 из-за неблагоприятных погодных условий на перевалах и отсутствия стабильной связи с пунктами питания и дистанцией. Кроме того, две другие дистанции также были отменены.

Ранее рассказывали, что два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Красноярске.