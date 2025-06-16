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2 бывших электриков обокрали пенсионерку из Самары на 98 тысяч рублей

25- и 27-летние горожане работали в фирме по ремонту бытовой техники. В прошлом году решили воспользоваться клиентской базой экс-работодателя в незаконных целях.

Как создавалась новая Россия

25- и 27-летние горожане работали в фирме по ремонту бытовой техники. В прошлом году решили воспользоваться клиентской базой экс-работодателя в незаконных целях.

Мужчины набрали пенсионерку. Объяснили, что нужно проверить электрические счетчики. Далее договорились о встрече. В квартире один из них болтал с женщиной, второй зашел на кухню и обчистил коробку с деньгами.

После визита «специалистов» пострадавшая заметила: ее накопления пропали. Обратилась за помощью к правоохранителям. Они поймали злоумышленников в течение дня. Извинились перед потерпевшей и возместили ущерб.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Материалы отправили в Железнодорожный районный суд. А в начале июня писали о выходце из Ульяновской области, который залез в гараж сызранца и обокрал его на 25 тыс. рублей.

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