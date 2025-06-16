Стало известно, что с блогером из Иркутска, оскорбившей участников СВО

Корреспондент irk.aif.ru выяснил, что с жительницей Иркутска, которую задержали после ее высказываний об участниках СВО. Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, блогер, по данным на 16 июня, находится в медицинском учреждении. Ее отправили туда из-за психологического состояния. Как посчитали медики, она могла навредить себе и окружающим.
«Женщина не в норме, ей должны помочь специалисты. В медучреждении она находится добровольно», — подчеркнул собеседник корреспондента irk.aif.ru.
Напомним, скандал разгорелся 12 июня — в День России жительница Иркутска записала видео из своей машины. Она расстроилась из-за того, что в праздник не смогла попасть в госучреждения, в которые планировала, и допустила высказывания об участниках СВО, возмутившие общественность. В ее словах следователи СУ СКР по Иркутской области усмотрели суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ.
13 июня женщина была задержана сотрудниками полиции, им пришлось вскрывать двери квартиры, где она находилась, с помощью спасателей. Во время задержания блогер, как отмечают в МВД, вела себя неадекватно и несколько раз пыталась убежать.
Про женщину известно, что она уроженка города Шелехова, живет в Ленинском районе Иркутска, ранее работала стюардессой, имеет судимость. По какой статье ее судили, не сообщается.