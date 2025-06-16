Стало известно, что с блогером из Иркутска, оскорбившей участников СВО

Напомним, скандал разгорелся 12 июня — в День России жительница Иркутска записала видео из своей машины. Она расстроилась из-за того, что в праздник не смогла попасть в госучреждения, в которые планировала, и допустила высказывания об участниках СВО, возмутившие общественность. В ее словах следователи СУ СКР по Иркутской области усмотрели суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ. Сотрудники ведомства начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ.