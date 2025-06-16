В Самаре на ходу вспыхнул трамвай на улице Ташкентской 16 июня

В Кировском районе Самары произошел неприятный инцидент — загорелся трамвай. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.
Как стало известно, все произошло днем 15 июня. В салоне трамвая вспыхнул плафон.
На происшествие выехали 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Ранее мы писали о том, что пьяный мужчина на пикнике устроил пожар в Красноярском лесничестве. Происшествие случилось 13 июня 2025 года, специалистам удалось успешно потушить пожар.
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