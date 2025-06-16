Президент Ирана напомнил о праве страны на ядерные исследования

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США несут ответственность за агрессивные действия Израиля, обвинив Вашингтон в нарушении норм международного права. По словам главы иранского государства, именно политика Штатов создала предпосылки для совершения израильской атаки против Ирана. Пезешкиан особо подчеркнул, что иранская сторона не инициировала военных действий и не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации.