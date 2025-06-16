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В Орле при атаке БПЛА повреждено остекление в домах

В Орле после ночной атаки украинских дронов, как проинформировал губернатор Андрей Клычков, повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах.

Как создавалась новая Россия

В Орле после ночной атаки украинских дронов, как проинформировал губернатор Андрей Клычков, повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах.

Ранее в Минобороны РФ сообщали: дежурные средства ПВО за минувшую ночь сбили 11 беспилотников ВСУ над Орловской областью.

В региональном центре в результате падения обломков и боевых частей повреждено остекление в двух МКД, а также в одном частном доме и торговом павильоне. В Telegram-канале Клычков добавил, что нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из коммерческих предприятий. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

На месте происшествия сейчас работают службы МЧС и правоохранительные органы.