В Орле при атаке БПЛА повреждено остекление в домах

В Орле после ночной атаки украинских дронов, как проинформировал губернатор Андрей Клычков, повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах.
Ранее в Минобороны РФ сообщали: дежурные средства ПВО за минувшую ночь сбили 11 беспилотников ВСУ над Орловской областью.
В региональном центре в результате падения обломков и боевых частей повреждено остекление в двух МКД, а также в одном частном доме и торговом павильоне. В Telegram-канале Клычков добавил, что нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из коммерческих предприятий. Он подчеркнул, что пострадавших нет.
На месте происшествия сейчас работают службы МЧС и правоохранительные органы.