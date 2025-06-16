В Орле при атаке БПЛА повреждено остекление в домах

В региональном центре в результате падения обломков и боевых частей повреждено остекление в двух МКД, а также в одном частном доме и торговом павильоне. В Telegram-канале Клычков добавил, что нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из коммерческих предприятий. Он подчеркнул, что пострадавших нет.