У женщины конфисковали золотые слитки стоимостью около 17,5 млн рублей

Как установило следствие, женщина приехала в Россию как туристка и посетила одно из местных увеселительных заведений. Там ей предложили подзаработать, после чего передали на хранение два золотых слитка общим весом более 1900 граммов. Чтобы скрыть драгоценный металл, Сунь примотала слитки к телу, однако уже в тот же вечер была задержана сотрудниками правоохранительных органов.