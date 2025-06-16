У женщины конфисковали золотые слитки стоимостью около 17,5 млн рублей

Гражданку Китая по фамилии Сунь оштрафовали на 350 тысяч рублей за незаконное хранение золотых слитков на сумму 17,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в Благовещенске Амурской области в декабре 2024 года, сообщает Благовещенский городской суд.
Как установило следствие, женщина приехала в Россию как туристка и посетила одно из местных увеселительных заведений. Там ей предложили подзаработать, после чего передали на хранение два золотых слитка общим весом более 1900 граммов. Чтобы скрыть драгоценный металл, Сунь примотала слитки к телу, однако уже в тот же вечер была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Изъятое золото стало вещественным доказательством по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). В ходе судебного разбирательства китаянка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.
Наказание для Сунь могло быть строже, но суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное признание.
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