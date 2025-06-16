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У женщины конфисковали золотые слитки стоимостью около 17,5 млн рублей

Гражданку Китая по фамилии Сунь оштрафовали на 350 тысяч рублей за незаконное хранение золотых слитков на сумму 17,5 миллиона рублей.

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Гражданку Китая по фамилии Сунь оштрафовали на 350 тысяч рублей за незаконное хранение золотых слитков на сумму 17,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в Благовещенске Амурской области в декабре 2024 года, сообщает Благовещенский городской суд.

Как установило следствие, женщина приехала в Россию как туристка и посетила одно из местных увеселительных заведений. Там ей предложили подзаработать, после чего передали на хранение два золотых слитка общим весом более 1900 граммов. Чтобы скрыть драгоценный металл, Сунь примотала слитки к телу, однако уже в тот же вечер была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Изъятое золото стало вещественным доказательством по уголовному делу, возбужденному по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). В ходе судебного разбирательства китаянка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Наказание для Сунь могло быть строже, но суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное признание.

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