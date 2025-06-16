Задержан стрелявший по машинам житель Севастополя.
Как рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию обратились четверо жителей Гагаринского района города Севастополя. Они сообщили, что неизвестный повредил их автомобили.
Полицейские выяснили, что 44-летний житель многоэтажки с балкона и из окна квартиры несколько раз выстрелил в сторону припаркованных во дворе иномарок. После этого он забаррикадировался в жилище.
Спецоперацию по задержанию злоумышленника проводили полицейские совместно со спецназом Росгвардии. Он пояснил, что стрелял из пневматического оружия в знак протеста против блокировки банком его депозитных счетов. На месте изъяли пистолет, а мужчину доставили в отдел полиции.
Проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.
Напомним, в Крыму осудили 61-летнего мужчину, выстрелившего в свою сожительницу. Как установил Кировский районный суд Республики Крым, в январе 2024 года подсудимый на почве ревности при помощи самостоятельно изготовленного им по типу пистолета огнестрельного оружия выстрелил в область грудной клетки спавшей сожительницы.