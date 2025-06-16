Министра транспорта и автодорог Самарской области Карпова оштрафовали на 8 тысяч

Руководитель регионального Минтранса нарушил сроки рассмотрения обращений, уточнили в прокуратуре губернии.
Правоохранители объяснили: в нынешнем году неназванный депутат Госдумы отправил Сергею Карпову семь запросов. Но министр не рассмотрел их в течение 30 дней, как положено по закону.
На него завели административные дела. В итоге суд оштрафовал его на 8 тыс. рублей. Пока решение не вступило в законную силу.
Ранее в Самаре оправдали экс-замминистра транспорта области Андрея Спиридонова. Бывшего чиновника подозревали в халатности.
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