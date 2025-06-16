Двухлетний малыш выпал из окна в Волгограде

В Волгограде двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже дома на улице Удмуртская. Малыш получил серьезные травмы, его доставили в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Следователи установили, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая, к сожалению, не выдержала его веса. Эта ситуация показывает, что москитные сетки — не гарантия безопасности, а лишь дополнительная мера защиты от насекомых. Они ни в коем случае не заменяют надежных детских замков на окна.
Полиция Волгограда обращается к родителям с настоятельной просьбой: позаботьтесь о безопасности своих детей. Проверьте состояние окон в своих квартирах, убедитесь, что они надежно закрыты, особенно в теплое время года, когда окна часто открыты на проветривание.
Даже если ребенок еще слишком мал, чтобы самостоятельно открыть окно, потенциальная опасность остается. Не надейтесь на то, что он не сможет подняться на подоконник. Малыши очень любопытны и проворны, и могут неожиданно для родителей оказаться в опасной близости от открытого окна.
Установка специальных замков — детских ограничителей или блокираторов — на окна крайне необходима. Эти недорогие устройства легко монтируются на окна и надежно предотвращают их открывание маленькими детьми.