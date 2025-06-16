Двухлетний малыш выпал из окна в Волгограде

В Волгограде двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже дома на улице Удмуртская. Малыш получил серьезные травмы, его доставили в больницу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Следователи установили, что ребенок облокотился на москитную сетку, которая, к сожалению, не выдержала его веса. Эта ситуация показывает, что москитные сетки — не гарантия безопасности, а лишь дополнительная мера защиты от насекомых. Они ни в коем случае не заменяют надежных детских замков на окна.