Россиянин получил сепсис после удаления зуба и умер

Об этом информирует Telegram-канал «Любимый ВПШ». Согласно опубликованным данным, мужчину мучила сильная зубная боль, что побудило его обратиться к стоматологу. Пациенту порекомендовали удалить зуб мудрости. Однако после хирургического вмешательства россиянин впал в бессознательное состояние: у него развились осложнения, поскольку, как указывает источник, инфекционный процесс перешел в сепсис.