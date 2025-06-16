Россиянин получил сепсис после удаления зуба и умер

35-летний житель Перми скончался после впадения в кому, наступившую вследствие удаления зуба мудрости в стоматологической клинике.
Об этом информирует Telegram-канал «Любимый ВПШ». Согласно опубликованным данным, мужчину мучила сильная зубная боль, что побудило его обратиться к стоматологу. Пациенту порекомендовали удалить зуб мудрости. Однако после хирургического вмешательства россиянин впал в бессознательное состояние: у него развились осложнения, поскольку, как указывает источник, инфекционный процесс перешел в сепсис.
Спустя несколько дней пермяк скончался, передает 59.RU. Информированный источник издания, знакомый с обстоятельствами произошедшего, подтвердил данные Telegram-канала.
«[Имя мужчины] просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», — сообщил источник 59.RU.
Как отмечает Telegram-канал «Любимый ВПШ», у погибшего остались супруга и двое маленьких детей. Предъявляют ли родственники погибшего претензии в адрес медицинского учреждения, неизвестно.
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