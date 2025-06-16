В прокуратуре назвали виновника смертельной аварии с автобусом во Владимирской области

Предварительно, следствие признало виновником ДТП водителя автобуса.
Во Владимирской области после ДТП с тремя жертвами следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Дело возбуждено по части 5 статьи 264 (“Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения”) УК РФ», — передает сообщение прокуратуры «Лента.ру». Там добавили, что авария произошла 16 июня на федеральной трассе М7, где столкнулись минивэн Renault и автобус с более чем 50 пассажирами.
По предварительным данным, виновником аварии считается водитель автобуса, который врезался в автомобили, стоящие на светофоре. В результате происшествия пострадали десять человек, три из которых погибли. Расследование продолжается под контролем прокуратуры.