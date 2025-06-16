Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось

«В результате ДТП 12 человек пострадали, из них трое погибли. В том числе в минивэне 10 человек пострадали, из них 3 погибли. Также пострадали водители легковых автомобилей», — сказано в публикации.
Примечательно, что ни один человек в автобусе в этом столкновении не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП, в ходе которого погибли три человека. На дороге столкнулись минивэн Renault и пассажирский рейсовый автобус. Изначально сообщалось о семи пострадавших.