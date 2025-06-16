Курьера телефонных мошенников задержали после обмана пенсионера в Москве на 1,5 млн руб

«Потерпевшему поступил звонок якобы от оператора связи, которому он предоставил свои паспортные данные. После этого с пенсионером связалась неизвестная и сообщила, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело и во избежание проблем необходимо задекларировать имеющиеся сбережения. Следуя указаниям звонивших, 75-летний москвич собрал личные сбережения, в том числе в иностранной валюте, и в Большом Гнездниковском пер. передал их курьеру. Затем пенсионер обналичил деньги со своего сберегательного счета в банке и на ул. Вучетича передал их другому курьеру. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. Общий материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 1 млн 500 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в аэропорту Казани задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний уроженец города Барнаула, забравший денежные средства у пенсионера на ул. Вучетича», — рассказал Васенин.
В беседе с правоохранителями злоумышленник пояснил, что криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Действуя в рамках инструкций куратора, он вылетел из родного города в Московский регион, где забрал денежные средства у потерпевшего и, сконвертировав их в криптовалюту, перевел своим работодателям, получив за это денежное вознаграждение. После проведенной транзакции он решил скрыться. Опасаясь уголовного преследования, молодой человек добрался до Казани на попутных автомобилях, где приобрел авиабилет до Барнаула, однако вылететь не смог, поскольку был задержан полицейскими.
По данному факту следователем ОМВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим эпизодам, а также устанавливают личности соучастников преступной деятельности.