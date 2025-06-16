Курьера телефонных мошенников задержали после обмана пенсионера в Москве на 1,5 млн руб

«Потерпевшему поступил звонок якобы от оператора связи, которому он предоставил свои паспортные данные. После этого с пенсионером связалась неизвестная и сообщила, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело и во избежание проблем необходимо задекларировать имеющиеся сбережения. Следуя указаниям звонивших, 75-летний москвич собрал личные сбережения, в том числе в иностранной валюте, и в Большом Гнездниковском пер. передал их курьеру. Затем пенсионер обналичил деньги со своего сберегательного счета в банке и на ул. Вучетича передал их другому курьеру. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. Общий материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 1 млн 500 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в аэропорту Казани задержали одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний уроженец города Барнаула, забравший денежные средства у пенсионера на ул. Вучетича», — рассказал Васенин.