Иран поставил Израилю условие для начала переговоров

Иран не будет вести переговоры с Израилем, пока не прекратятся удары.
Иранские официальные лица заявили посредникам из Катара и Омана, что Тегеран не будет обсуждать возможность прекращения огня с Израилем до тех пор, пока израильские военные продолжают наносить удары. Об этом сообщил информированный источник.
«Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников о том, что они готовы к переговорам только после того, как Иран ответит на превентивные удары Израиля», — заявил источник. Его слова передает Reuters.
Собеседник агентства опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы поступившей от Ирана просьбе к Катару и Оману передать США требования по соблюдению режима прекращения огня и сохранению параметров ядерной программы. По словам источника, подобных обращений не было.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил вину за агрессивные действия Израиля на США, обвинив американскую сторону в нарушении норм международного права. По словам главы иранского государства, политика Вашингтона способствовала осуществлению израильской атаки против Ирана. Пезешкиан особо отметил, что Тегеран не является инициатором военных конфликтов и не заинтересован в обострении ситуации.