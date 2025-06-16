Число пострадавших в ДТП во Владимирской области увеличилось до 12

Как сообщает МЧС по Владимирской области, среди погибших — три человека, еще девять получили травмы. Все погибшие и семеро пострадавших находились в минивэне. Также ранения получили водители двух легковых машин. В автобусе, где находилось более 50 пассажиров, никто не пострадал.