Число пострадавших в ДТП во Владимирской области увеличилось до 12

В результате серьезного ДТП во Владимирской области число пострадавших увеличилось до 12 человек, трое погибли, сообщает региональная прокуратура. Авария произошла в ночь на 16 июня на 290-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе. По предварительным данным, рейсовый автобус маршрута «Чебоксары — Москва» столкнулся с двумя легковыми автомобилями и минивэном Renault.
Как сообщает МЧС по Владимирской области, среди погибших — три человека, еще девять получили травмы. Все погибшие и семеро пострадавших находились в минивэне. Также ранения получили водители двух легковых машин. В автобусе, где находилось более 50 пассажиров, никто не пострадал.
По информации региональной прокуратуры, виновником аварии мог стать водитель автобуса, который допустил столкновение с автомобилями, остановившимися на светофоре. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей. Расследование взято на контроль прокуратурой. Обстоятельства происхождения аварии уточняются.
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