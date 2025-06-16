На Кубани задержали троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
О происшествии сообщили в полицию сотрудники Северо-Кавказской железной дороги. Частичное повреждение релейного шкафа обнаружили вблизи станции Краснодар-2.
Происшествие не привело к сбоям в движении поездов. Полицейские обнаружили признаки умышленного повреждения металлической установки.
Правоохранители установили и задержали трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они признались, что получили в мессенджере от незнакомца сообщение о заработке. Вознаграждение предполагалось за поджог релейного шкафа.
«Следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.