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На Кубани задержали троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа

Трое мужчин пытались поджечь релейный шкаф вблизи станции Краснодар-2.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

На Кубани задержали троих мужчин за попытку поджога релейного шкафа. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

О происшествии сообщили в полицию сотрудники Северо-Кавказской железной дороги. Частичное повреждение релейного шкафа обнаружили вблизи станции Краснодар-2.

Происшествие не привело к сбоям в движении поездов. Полицейские обнаружили признаки умышленного повреждения металлической установки.

Правоохранители установили и задержали трое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Они признались, что получили в мессенджере от незнакомца сообщение о заработке. Вознаграждение предполагалось за поджог релейного шкафа.

«Следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.