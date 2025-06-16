Милиция обнаружила мини-завод по производству алкоголя в лесу под Пружанами

В пресс-службе напомнили, что за изготовление физлицами крепких алкогольных напитков предусматривается штраф до пяти базовых величин, или до 210 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В случае повторного нарушения штраф составит до 30 базовых величин, или до 1260 рублей.