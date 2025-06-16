Губернатор Орловской области рассказал о повреждениях в Орле после атаки БПЛА

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего в Орле были зафиксированы повреждения. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, российские вооруженные силы уничтожили 11 вражеских БПЛА.
— В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий, — заявил губернатор.
Клычков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет, говорится в его Telegram-канале.
В общей сложности российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.