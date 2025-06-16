Губернатор Орловской области рассказал о повреждениях в Орле после атаки БПЛА

— В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий, — заявил губернатор.