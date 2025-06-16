В Игарке произошло ДТП с подростком за рулем: два человека пострадали

В Красноярском крае в результате аварии с иномаркой, в которой находились подростки, двое несовершеннолетних получили травмы. Информация об инциденте поступила из ГУ МВД России по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 15 июня в городе Игарка Туруханского района. По предварительным данным, 16-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Лэнд Крузер», не справилась с управлением на улице Гагарина. В результате съезда машины в кювет и её опрокидывания травмы получили 14-летняя девушка и 16-летний юноша.
На момент аварии в автомобиле находились шесть подростков в возрасте от 14 до 16 лет, все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
По информации пресс-службы краевой полиции, автомобиль принадлежит отцу юной водительницы. За передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, ему может грозить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Инспекторы по делам несовершеннолетних начали выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Полицейские проведут проверку и дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента, включая родителей, в отношении содержания и воспитания несовершеннолетних.
Ранее рассказывали, что красноярец погиб, упав со скалы в Карачаево-Черкесии.