В Башкирии вырастут выплаты опекунам и попечителям детей-сирот

В Башкирии намерены увеличить выплаты для опекунов и попечителей детей-сирот. Как пояснил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, размер пособий вырастет на 16,6%. На реализацию этой инициативы в бюджете заложено 87 миллионов рублей.
Новые размеры пособий начнут действовать с 1 июня. Согласно изменениям, содержание ребенка младше трех лет будет финансироваться в размере 10 855 рублей ежемесячно, а на детей старше трех лет — 10 439 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены повышенные выплаты: 13 027 рублей для малышей до трех лет и 12 526 рублей для более старших.
В настоящее время в Башкирии насчитывается 9 681 ребенок, оставшийся без попечения родителей. По данным статистики, 94% из них воспитываются в приемных семьях.
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