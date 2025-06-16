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Появились кадры из поврежденного здания посольства США после удара Ирана

В Тель-Авиве обнародованы первые кадры поврежденного здания отделения посольства США после ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщают telegram-каналы, публикуя соответствующие кадры.

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Повреждено посольство США в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве обнародованы первые кадры поврежденного здания отделения посольства США после ракетного удара со стороны Ирана. Об этом сообщают telegram-каналы, публикуя соответствующие кадры.

«Так выглядит отделение Посольства США в Тель-Авиве после ракетного обстрела со стороны Ирана. Пострадавших среди персонала нет», — пишет telegram-канал Baza. На видео зафиксированы последствия удара иранских ракет, которые упали вблизи посольства.

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что американское посольство в Тель-Авиве получило незначительные повреждения вследствие близкого разрыва иранской ракеты, однако среди сотрудников пострадавших нет. По словам Хакаби, дипломатические представительства Штатов в Израиле, в том числе посольство и консульство, остаются закрытыми на текущий день.