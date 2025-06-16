Появились кадры из поврежденного здания посольства США после удара Ирана

Ранее посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что американское посольство в Тель-Авиве получило незначительные повреждения вследствие близкого разрыва иранской ракеты, однако среди сотрудников пострадавших нет. По словам Хакаби, дипломатические представительства Штатов в Израиле, в том числе посольство и консульство, остаются закрытыми на текущий день.