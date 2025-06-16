Три дома получили повреждения в Орле при массированной атаке 11 дронов ВСУ

«Ночью Орловская область вновь подверглась массированной атаке. Нашими силами и средствами ПВО и РЭБ были уничтожены 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне», — уточнил глава региона.
Также БПЛА пробил крышу ангара одного из коммерческих предприятий. На месте происшествия работают представители МЧС и правоохранительные органы, добавил губернатор.
А вечером 15 июня система ПВО сбила девять украинских дронов над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений на земле в результате воздушного налёта противника на регион не зафиксировано.