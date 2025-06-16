В Бодайбо 60-летний мужчина погиб во время туристического сплава

В Бодайбо во время туристического сплава погиб 60-летний мужчина. Всего в мероприятии 15 июня участвовали 14 человек, они сплавлялись на двух надувных катамаранах по реке Тельмама. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.