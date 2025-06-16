В Бодайбо 60-летний мужчина погиб во время туристического сплава

В Бодайбо во время туристического сплава погиб 60-летний мужчина. Всего в мероприятии 15 июня участвовали 14 человек, они сплавлялись на двух надувных катамаранах по реке Тельмама. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
— При прохождении водного порога один из катамаранов опрокинулся и люди оказались в воде. Один мужчина утонул, — пояснили в ведомстве.
Условия и причины трагедии выясняются. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура города Бодайбо проконтролирует ход расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что тренера по скалолазанию из Иркутска признали виновной. Женщина не проконтролировала наличие страховки у своей ученицы.