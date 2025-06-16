Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».