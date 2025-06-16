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Экстренные службы уточнили число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Трое детей и 13 взрослых пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских беспилотников на территории Татарстана, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

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Источник: © РИА Новости

Ранее глава республики Рустам Минниханов сообщал, что в воскресенье при отражении атаки украинских БПЛА обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате этого погиб рабочий, всего же пострадали 13 человек. Позже пресс-служба главы республики сообщила, что скончался второй пострадавший. СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

«По уточненной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 16 человек, в том числе трое детей», — сказал собеседник агентства.