Суд отклонил ходатайство «битцевского маньяка» о переводе в колонию Мордовии

На слушании присутствовала мать осужденного, утверждая, что ее сын нуждается в переезде именно ради возможности регулярных встреч с близкими людьми. Тем временем сам Пичушкин настаивал на своем плохом здоровье, связанным с суровым северным климатом, где находится тюрьма, и дополнительно высказал требование о компенсации в размере ста тысяч рублей от ФСИН за якобы моральные страдания.