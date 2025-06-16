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Суд отклонил ходатайство «битцевского маньяка» о переводе в колонию Мордовии

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить прошение известного преступника Александра Пичушкина, известного как «битцевского маньяка», о переводе из исправительной колонии строгого режима «Полярная сова» в колонию Мордовии. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил ТАСС.

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Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить прошение известного преступника Александра Пичушкина, известного как «битцевского маньяка», о переводе из исправительной колонии строгого режима «Полярная сова» в колонию Мордовии. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил ТАСС.

Ранее осужденный обратился в суд с просьбой разрешить переезд ближе к родным местам, аргументируя свое желание желанием встречаться с семьей чаще. Однако заседание суда завершилось отказом.

На слушании присутствовала мать осужденного, утверждая, что ее сын нуждается в переезде именно ради возможности регулярных встреч с близкими людьми. Тем временем сам Пичушкин настаивал на своем плохом здоровье, связанным с суровым северным климатом, где находится тюрьма, и дополнительно высказал требование о компенсации в размере ста тысяч рублей от ФСИН за якобы моральные страдания.

Судья посчитала доводы заявителя недостаточными и постановила оставить обвиняемого в прежнем месте лишения свободы, передает агентство.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева объяснила, почему Александра Пичушкина не перевели в мордовскую колонию.