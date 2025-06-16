ФСБ задержала россиянина в Херсонской области, готовившего теракт

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсонской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в отношении представителей власти. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Федеральной службой безопасности в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти, — добавили в ведомстве.
Выяснилось, что мужчина изъял из схрона взрывчатку, после чего планировал подорвать машину одного из чиновников администрации региона.
— При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, обнаружены и изъяты: взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1 250 грамм, электродетонатор и программируемый блок управления, — цитирует заявление ФСБ ТАСС.
10 июня гражданина России также задержали за попытку передать украинской разведке схемы аэропорта Сухум для подготовки диверсии.