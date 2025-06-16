ФСБ задержала россиянина в Херсонской области, готовившего теракт

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Херсонской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в отношении представителей власти. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.