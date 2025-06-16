Глава Пентагона провалил экзамен по географии России

Виндман спросил, какой коридор у восточной границы Польши считается уязвимым и требует усиления военного присутствия Штатов. «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину», — попытался отшутиться Хегсет. После этого конгрессмен уточнил у главы Пентагона, где находится Калининград, однако тот затруднился с ответом, предложив Виндману самому ответить на этот вопрос, а затем предложил перейти к другой теме. Трансляция слушаний ведется на YouTube.