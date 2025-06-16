Глава Пентагона провалил экзамен по географии России

Хегсет не смог ответить на вопрос о географии на слушаниях.
Министр обороны США Пит Хегсет не смог ответить на вопрос о местоположении Калининграда и Сувалкского коридора, который соединяет Белоруссию с Калининградской областью. Соответствующий вопрос ему задал конгрессмен Юджин Виндман во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.
Виндман спросил, какой коридор у восточной границы Польши считается уязвимым и требует усиления военного присутствия Штатов. «Похоже, что мы тут с вами играем в викторину», — попытался отшутиться Хегсет. После этого конгрессмен уточнил у главы Пентагона, где находится Калининград, однако тот затруднился с ответом, предложив Виндману самому ответить на этот вопрос, а затем предложил перейти к другой теме. Трансляция слушаний ведется на YouTube.
Сувалкский коридор — участок территории на границе Польши и Литвы длиной около 100 километров, который отделяет Калининградскую область РФ от Белоруссии. Этот район считается стратегически важным для безопасности как России, так и стран НАТО, так как через него проходит единственная сухопутная связь между Калининградом и остальной частью России.