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В Ленинском районе Иркутска 15-летний подросток погиб в водном карьере

Юноша нырнул под воду, и больше его никто не видел.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск в Ленинском районе 15-летний парень погиб во время купания в карьере. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, 15 июня компания подростков отдыхала возле карьера. Один из парней нырнул под воду, и больше друзья его не видели.

— Тело подростка обнаружили уже на следующий день. Сейчас специалисты устанавливают причины и условия произошедшего, — уточнили в надзорном ведомстве.

По этому же инциденту следственный комитет завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Также выяснят, почему несовершеннолетние находились на отдыхе и воде одни, без присмотра взрослых.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре утонул 33-летний сапбордист. Его сап волной отбросило к причалу.