В Ленинском районе Иркутска 15-летний подросток погиб в водном карьере

В Иркутск в Ленинском районе 15-летний парень погиб во время купания в карьере. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, 15 июня компания подростков отдыхала возле карьера. Один из парней нырнул под воду, и больше друзья его не видели.