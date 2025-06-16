В Ленинском районе Иркутска 15-летний подросток погиб в водном карьере

В Иркутск в Ленинском районе 15-летний парень погиб во время купания в карьере. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, 15 июня компания подростков отдыхала возле карьера. Один из парней нырнул под воду, и больше друзья его не видели.
— Тело подростка обнаружили уже на следующий день. Сейчас специалисты устанавливают причины и условия произошедшего, — уточнили в надзорном ведомстве.
По этому же инциденту следственный комитет завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Также выяснят, почему несовершеннолетние находились на отдыхе и воде одни, без присмотра взрослых.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре утонул 33-летний сапбордист. Его сап волной отбросило к причалу.