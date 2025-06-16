13-летний мотоциклист насмерть сбил девочку под Иркутском и покалечил её подругу

Подросток сбил школьницу насмерть. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутска.
Одна из девушек скончалась на месте от полученных травм. Её одноклассница госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека по неосторожности». Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее в Приморье двенадцатилетний мотоциклист не справился с управлением и погиб в аварии, наехав на пешеходов. Также на месте скончался ещё один человек. Другие двое пострадавших, включая девочку-подростка, были доставлены в больницу.