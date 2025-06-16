Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в ДТП на Ларина в Ростове

В Ростове произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Авария случилась около 22:00 на улице Ларина.

21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по дороге. По предварительным данным, он начал перестраиваться на правую полосу, но не справился с управлением. В результате «Приора» столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «Черри Тигго». После этого отечественную машину отбросило на дерево, а её бампер отлетел на проезжавший «Ниссан Кашкай».

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в аварии получили травмы три человека: два 21-летних и один 20-летний пассажиры «Приоры». Их отвезли в медучреждение.