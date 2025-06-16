Три человека пострадали в ДТП на Ларина в Ростове

21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по дороге. По предварительным данным, он начал перестраиваться на правую полосу, но не справился с управлением. В результате «Приора» столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «Черри Тигго». После этого отечественную машину отбросило на дерево, а её бампер отлетел на проезжавший «Ниссан Кашкай».