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88 снарядов и 67 дронов: ВСУ совершили массированный обстрел Белгородской области

ВСУ за сутки нанесли удары по Белгородской области, выпустив около 88 боеприпасов и использовав 67 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате удара ВСУ поврежден социальный объект, заявил Гладков.

ВСУ за сутки нанесли удары по Белгородской области, выпустив около 88 боеприпасов и использовав 67 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 19 обстрелам, в ходе которых выпущено 86 боеприпасов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе повредили социальный объект, а в Шебекинском округе атаковали объекты инфраструктуры.

Также в ходе атаке украинская армия использовала 67 БПЛА. Сообщается о повреждениях в Волоконовском и Белгородском районах. Информация о последствиях продолжается уточняться.