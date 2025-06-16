88 снарядов и 67 дронов: ВСУ совершили массированный обстрел Белгородской области

«В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 19 обстрелам, в ходе которых выпущено 86 боеприпасов», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе повредили социальный объект, а в Шебекинском округе атаковали объекты инфраструктуры.