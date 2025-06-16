Пять выпускников из Уфы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку в Уфе. Некоторым столичным выпускникам удалось набрать максимальный результат по основному экзамену для 11-классников.
Как сообщил начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин, пять выпускников набрали по 100 баллов.
Чиновник отметил, что такие выдающиеся достижения свидетельствуют о высоком уровне преподавания в городских школах и усердии самих учащихся. Батыршин поздравил отличившихся школьников, подчеркнув их отличную подготовку.
— Этот результат является свидетельством качественной работы наших педагогов и неоценимых стараний учеников. Молодцы!, — написал он.
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