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Пять выпускников из Уфы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники уфимских школ показали блестящие результаты на ЕГЭ.

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Источник: Комсомольская правда

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку в Уфе. Некоторым столичным выпускникам удалось набрать максимальный результат по основному экзамену для 11-классников.

Как сообщил начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин, пять выпускников набрали по 100 баллов.

Чиновник отметил, что такие выдающиеся достижения свидетельствуют о высоком уровне преподавания в городских школах и усердии самих учащихся. Батыршин поздравил отличившихся школьников, подчеркнув их отличную подготовку.

— Этот результат является свидетельством качественной работы наших педагогов и неоценимых стараний учеников. Молодцы!, — написал он.

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